Reprodução Lore Improta desabafa sobre efeito de medicamento na autoestima: "Cheia de carocinhos"

A dançarina Lore Improta fez um desabafo nesta quinta-feira (24), revelando que está enfrentando problemas de autoestima. Aos fãs, a esposa de Léo Santana explicou que medicamentos e mudanças hormonais afetaram seu bem-estar.

"Existem dias em que ela [autoestima] não está das melhores, mas o mais incrível de tudo é como lido com isso no meu dia a dia. Se vocês notarem, estou cheia de carocinhos aqui na minha testa porque precisei tomar corticoide esta semana, e meu corpo reage assim ao corticoide", explicou.

A mãe de Liz também se queixou de dores no corpo e revelou que está se recuperando de uma gripe. "Além dessa retenção que me dá no rosto, no corpo, eu menstruei, estou toda inchada, com os seios doloridos, enormes. Realmente, hoje não é um dos melhores dias em que me olho no espelho e me amo."

Lore Improta disse que abriu sua intimidade para mostrar aos seguidores que também passa por fases delicadas em que não se sente bem com o físico e a aparência.

"Mas, gente, isso não afeta o meu dia. Acho que tenho muito claro na minha cabeça que é uma fase, que toda mulher passa por isso, que vai passar e que não vou permanecer assim. Queria compartilhar isso com vocês, porque também tenho esses dias. Você não está sozinha nessa", aconselhou.

