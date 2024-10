Instagram/@haileybieber 24/10/2024 Dois meses após dar à luz, Hailey Bieber exibe corpo





Dois meses após o nascimento de Jack Blues Bieber , Hailey Bieber compartilhou uma foto em suas redes sociais nesta quinta-feira (24), mostrando sua silhueta pós-parto. Jack nasceu em 23 de agosto, fruto de seu casamento com Justin Bieber .

Justin homenageou seu pai ao escolher " Jack " como o nome do meio de seu filho, já que é também o nome do meio de Jeremy Bieber. O nome de Jack segue a tradição familiar de manter as iniciais "JB", assim como o pai de Justin, Jeremy, e seus irmãos Jazmyn e Jaxon, que também compartilham essas iniciais.

Justin e Hailey oficializaram o casamento em 2019, após terem ficado noivos em 2018, depois de um ano de namoro.

