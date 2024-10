Instagram/@jojotodynho 24/10/2024 Jojo Todynho na Angola







Chegou o momento tão esperado. Em processo de adoção, Jojo Todynho desembarcou na Angola nesta quinta-feira (24) para uma audiência relacionada à adoção de Francisco. A cantora viajou acompanhada de sua empresária e nutricionista, Renata Pigliasco Branco.

"São seis da manhã e lá vamos nós. Logo estarei em Angola", declarou antes de embarcar. Ao chegar ao país, ela compartilhou um vídeo com a janela do carro aberta, exibindo seu sorriso contagiante.

A cantora era conhecida por suas roupas extravagantes e com grandes decotes





Jojo conheceu Francisco durante uma viagem a Luanda e, em suas redes sociais, já havia mostrado que está preparando um quarto para o garoto e planejando o que fará assim que for autorizada a trazê-lo para o Brasil.

Com a ansiedade à flor da pele, Jojo Todynho está totalmente focada nos preparativos para a chegada de Francisco ao Brasil. A cantora compartilhou seus planos para o menino, que é apaixonado por futebol. Além de querer matriculá-lo em uma escolinha, ela já está à procura de uma escola para que ele não perca o ano letivo.

"Esta semana, só penso no Francisco. Quero trocar a cortina do quarto dele e estou pensando em colocar uma cortina preta, que acho que combina melhor com o design do ambiente", revelou.









