Tiago Ghidotti Júnior Coimbra celebra 20 anos do jogo das estrelas e expande projetos internacionais

Ex-atleta profissional de futebol, poliglota e empresário à frente de diversos empreendimentos no Brasil e no exterior. Grande conhecedor de música, entretenimento e esportes, é um apresentador com uma vasta rede global de relacionamentos.

Júnior organizou inúmeros eventos musicais, esportivos, de negócios, gastronômicos, leilões e lançamentos de produtos no Brasil, EUA e Japão. Entre seus eventos, o mais conhecido, o “Jogo das Estrelas” (Zico All Star Game), completa 20 anos como o principal evento beneficente do Brasil, detendo o recorde nacional de público com 72 mil pessoas no Maracanã (RJ). O evento já contou com a participação de astros como Maradona e Neymar.

Além de apresentar um documentário para a Sony Japan, Júnior é o apresentador do programa *Júnior Coimbra Show*, um podcast em rápida ascensão, que vem conquistando grande destaque na mídia. (@juniorcoimbrashow)

Dono de uma inteligência afiada e bom humor, especialista em cultura geral, Júnior viveu em quatro países diferentes, o que lhe proporcionou credibilidade para atrair e entrevistar celebridades exclusivas e seletivas, como Fausto Silva e Mike Tyson, entre outros.

Em maio deste ano, em parceria com a Rede Globo, organizou o Futebol Solidário do Domingão. A partida beneficente em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, realizada no Maracanã (RJ), foi exibida no *Domingão do Huck* e contou com a presença de grandes nomes do esporte e celebridades.

No último dia 13 de outubro, realizou o Futebol da Esperança na Arena Corinthians, com a presença de jogadores, celebridades e um show especial da Xuxa no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. O jogo, transmitido ao vivo pela TV Globo, marcou o encerramento das celebrações da campanha Criança Esperança, promovida pela Rede Globo e UNESCO.

Com novos projetos multimídia em entretenimento no horizonte, Júnior Coimbra afirma com convicção: “Estou vivendo o meu melhor momento na carreira. Além da minha parceria com a Globo nesses últimos eventos, em dezembro, o ‘Jogo das Estrelas’ vai completar 20 anos, e queremos fazer uma entrega impecável! Estamos crescendo muito, com grandes trabalhos internacionais também. Este ano está sendo maravilhoso, e minhas expectativas são enormes para 2025, um ano que, com certeza, trará muitos projetos e entrevistas históricas.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Júnior Coimbra (@juniorcoimbra77)

O post Júnior Coimbra celebra 20 anos do jogo das estrelas e expande projetos internacionais apareceu primeiro em EGOBrazil .