Reprodução Vladimir Carvalho





O cineasta Vladimir Carvalho , de 89 anos, morreu nesta quinta-feira (24) em um hospital de Brasília, após enfrentar problemas renais. Ele estava internado há três semanas, de acordo com informações confirmadas por amigos e pela TV Globo.





Carreira

Nascido em Itabaiana, Paraíba, Vladimir foi um nome importante no cinema brasileiro, especialmente no gênero documental. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, dirigiu mais de 20 obras que abordam temas políticos e históricos do Brasil. Entre seus filmes mais conhecidos estão "O País de São Saruê" (1971), "Conterrâneos Velhos de Guerra" (1991) e "Barra 68" (2000).

No Distrito Federal, ele foi professor na Universidade de Brasília (UnB) por mais de 20 anos e fundou a Fundação Cinememória, dedicada a preservar seu acervo. Além disso, foi responsável pela criação da Associação Brasileira de Documentaristas.

Vladimir era irmão de Walter Carvalho, também cineasta. Seu trabalho teve impacto significativo no cenário cultural brasileiro, principalmente durante o período do Cinema Novo, movimento que destacou a realidade social e política do país.