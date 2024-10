Reprodução Georgina Rodriguez recebe alta após passar 4 dias internada

A influenciadora Georgina Rodriguez recebeu alta nesta quinta-feira (24) após passar quatro dias internada no Hospital Saudi German, em Dubai. A namorada de Cristiano Ronaldo precisou de cuidados médicos após contrair pneumonia.

Através dos Stories do Instagram, Georgina compartilhou uma imagem de um buquê de flores e celebrou poder voltar para a residência da família. "Finalmente de volta para casa! Passei 4 dias no hospital com pneumonia, estou melhor agora, mas ainda me recuperando em casa com minha família", iniciou.

A modelo também agradeceu aos cuidados que recebeu durante a internação. "Tenho que dizer um muito obrigada a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e todos no hospital... Eles cuidaram de mim tão maravilhosamente e sou muito grata por isso. Obrigada por tudo e pela ótima estadia", completou.

