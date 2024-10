Tiago Ghidotti Após 10 anos fora da Globo, Xuxa Meneghel é recontratada pela emissora

A apresentadora Xuxa Meneghel , de 61 anos, foi anunciada como uma das atrações do Teleton , exibido anualmente pelo SBT. Essa vai ser a primeira vez que a loira vai retornar a maratona beneficente após 9 anos. O programa acontece nos dia 8 e 9 de novembro.



A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ricco, que afirma que Xuxa não participa da arrecadação desde 2015, quando assinou o contrato com a RecordTV.

Xuxa dividirá o palco com Patrícia Abravanel, de 47 anos, no encerramento da programação do Teletom 2024. O programa era exibido anualmente por Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano. A ação visa arrecadar fundos em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

Em homenagem ao comunicador, a edição deste ano do Teletom será um tributo a Silvio Santos. O dono da emissora faleceu aos 93 anos por complicações de uma H1N1.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp