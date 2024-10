Reprodução: Instagram Virginia, Maria Flor e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe comemoraram o aniversário 2 anos de Maria Flor, segunda filha do casal. Nesta terça-feira (22), os dois fizeram um texto em homenagem à garota e postaram um ensaio de fotos ao lado dos filhos.

Em um dos cliques, a influenciadora e o cantor aparecem com a aniversariante e, em outro, com Maria Alice e José Leonardo, irmãs da filha do meio. No texto, os pais da menina se emocionaram e deram algumas palavras à menina.

"Há 2 anos, Deus nos presenteou com nossa pequena Flor! Hoje estamos todos em clima de festa pra comemorar a vida da nossa princesa! Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade, paz, que Ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, toda inveja e tudo aquilo que trava o riso!", começou o casal.

"Nós como pais somos muito orgulhosos da Floflo, ela é linda, educada, carismática, sorriso fácil, engraçada, gosta de apertar, brincar, ama chamar todo mundo de 'biuta' e também ama comer", iniciaram a homenagem", se emocionaram.

"Sabemos que o Brasil ama a Floflo e com certeza ela já sente isso de vocês! Obrigada por todo carinho com nossa pequenininha, o maior presente que vocês podem nos dar nesse dia é uma oração pra nossa [filha], que o futuro dela seja brilhante, cheio de saúde e bençãos!", desejaram eles.

"Floflo faz dois e agora bora comemorar porque ja chorei demais escrevendo esse texto e vendo essas fotos. Obrigada Deus por tudo! O Senhor é perfeito!", concluíram os pais da menina.

