Reprodução/Instagram Zeca Camargo





Um vídeo de Zeca Camargo como DJ viralizou e está bombando nas redes sociais. Com todo o seu carisma, o jornalista foi flagrado controlando a pista de dança durante a Semana Criativa de Tiradentes, em Minas Gerais.





O evento, que aconteceu no sábado, dia 19, viralizou não só pela presença cativante de Zeca, mas também pela seleção musical variada. Entre as canções que agitaram a plateia estavam o álbum "Brat" de Charli XCX, "Bole Rebole" da Banda Los Bregas, o sucesso "Conga, Conga, Conga" de Gretchen e o hit "Hey Ya!" do Outkast.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), a apresentação gerou uma grande comoção. "Zeca Camargo simplesmente se jogou e está vivendo a vida como DJ nas festas!", comentou um internauta. Outro escreveu: "Ele é um ícone, né?". Um terceiro brincou: "Vi o Zeca Camargo tocando Brat e me pergunto por que ele nunca foi DJ nas festas da atlética".

Volta para as telinhas

Atualmente afastado da televisão, Zeca tem se dedicado à sua nova jornada como DJ, ao mesmo tempo em que se prepara para seu próximo projeto: um programa de viagens na CBNC Brasil, canal que chega ao país em novembro.

O jornalista se desligou do Grupo Bandeirantes em junho de 2024 e, na ocasião, se despediu dos telespectadores em um post no Instagram: "Acabo de saber que não continuarei no programa. Quero agradecer à equipe maravilhosa, à Band, à Glenda [Kozlowski], que foi uma parceira incrível, e a todos vocês que sempre me acompanharam. Agora é hora de seguir novos rumos. Muito obrigado, Band. Muito obrigado, Melhor da Noite. Muito obrigado, Glendinha".