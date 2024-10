Reprodução/Instagram Virginia Fonseca está esperando seu terceiro filho





Acontecerá nesta terça-feira (22) o aniversário de 2 anos da filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor.

Com uma melancia gigante e barraquinhas de feira, o tema da festa será a "Turma da Mônica". Vale lembrar que o tema de Magali foi escolhido, porque Maria Flor adora comer e não pode ver ninguém se alimentando que ela quer dividir o prato com a pessoa.

A decoradora responsável pelo evento, Tana Lobo , usou as redes sociais para divulgar alguns detalhes dos preparativos no último domingo (20). "Acompanhando essa montagem da festa mais esperada dos últimos tempos, 'Floflô faz 2! Isso aqui está ficando um sonho! Quantas cenografias lindas, quantos detalhes, a gente vai vendo as coisas acontecendo. Está virando uma cidade", disse ela.

"Vocês vão entender isso quando o projeto ficar pronto na terça. Estamos conferindo medida por medida, alinhando tudo! Equipe está trabalhando desde terça-feira. Foi um projeto muito grande e muito detalhado. A expectativa vai ser superada porque a minha já está sendo", explicou Tana.

Convite

Se a festa está "se virando uma cidade", o convite não poderia ser comum. Recentemente, Virginia revelou que o convite do evento é, na verdade, um brinquedo. Ele veio em uma caixa de acrílico e, ao retirá-lo da proteção, a empresária mostrou que se tratava de uma máquina de pegar bolinhas, recheada com balinhas.

As filhas dela, Maria Alice e Maria Flor, ficaram empolgadas ao ver o brinquedo especial e quase brigaram para descobrir como funcionava. "Confusão para abrir o convite", escreveu a famosa ao compartilhar o momento em que as caixas personalizadas, com tema e nome da aniversariante, chegaram. Confira como foi!









