Maiara, que faz dupla sertaneja com a irmã Maraisa, resolveu se pronunciar sobre os boatos de que ainda estaria apaixonada pelo ex-namorado, o também cantor sertanejo Fernando Zor. Por meio de uma live feita no Instagram, a cantora e compositora abriu o jogo.







"Ela não se dá com ninguém porque ainda ama o Fernando", escreveu um fã durante o vídeo ao vivo. Maiara fez questão de responder o comentário e ainda falou do novo relacionamento do artista, que recentemente assumiu namoro com a médica dermatologista Lara Bissi.





"Pelo amor de Deus, deixe o Fernando em paz! O Fernando tá super feliz, gente! Deixa o homem ser feliz com a namorada dele. Vocês também não pedem a oportunidade de ficar calado, né! Libera ele gente, pelo amor de Deus", rebateu a irmã de Maraisa.

Quem é a nova namorada de Fernando?

Médica dermatologista, Lara Bissi tem mais de 48 mil seguidores somente no Instagram. A profissional da saúde que atua no ramo dermatológico e mora em São Paulo costuma compartilhar cliques de viagens que faz ao redor do mundo, além de destacar os bastidores do dia a dia no consultório.

