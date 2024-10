DA REDAÇÃO Mania de Você: enredo, elenco e mais sobre a nova novela da TV Globo

A Globo acendeu um alerta vermelho com a atual novela das 21h "Mania de Você" , de João Emanuel Carneiro. No ar há cerca de um mês, o folhetim vem somando baixos índices de audiência. Por conta disso, a emissora teria tomado uma decisão drástica para conseguir alavancar a audiência do horário nobre.

De acordo com as informações do Na Telinha , a emissora recontratou o autor de novelas Vincent Villari para compor o time de colaboradores da novela. A informação foi antecipada pelo colunista Duh Secco nesta segunda-feira (21).

Vincent havia saído da emissora em maio de 2023. Em seu currículo, o autor possui novela em parceria com Maria Adelaide Amaral, como "Sangue Bom" (2013) e "A Lei do Amor" (2017), além de projetos de colaboração em outras novelas como "Anjo Mau" (1997) e "Ti Ti Ti" (2010).

Essa não é a primeira vez que Vincent trabalha com João Emanuel Carneiro. Os autores já atuaram juntos em "Da Cor do Pecado" (2004), "Cobras e Lagartos" (2006), "A Favorita" (2008) e "Todas as Flores" (2022), último grande sucesso do autor.

Após sua demissão da emissora, Vincent optou por se dedicar em projetos para plataformas de streaming, além de apostar em conteúdos sobre trilhas sonoras nas redes sociais.

O autor revelou em 2023 que o fracasso de público de "A Lei do Amor" o desencadeou um transtorno de ansiedade. Na época, a novela sofreu com diversas mudanças nos bastidores.

Além de Vincent, "Mania de Você" conta com a colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Zé Dassilva e Marina Luísa Silva.

