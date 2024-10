Reprodução/Instagram Cassio Scapin





Cassio Scapin, de 59 anos, o eterno Nino do seriado infantil Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, surpreendeu os seguidores ao aparecer totalmente nu nas redes sociais neste domingo (20).

Caracterizado de Albert Einstein para uma peça teatral, o artista surgiu no ensaio fotógrafico totalmente sem roupas vivendo o histórico cientista.

O clique, registrado pelas lentes do fotógrafo Jairo Goldflus, repercutiu nas redes sociais. "Esse Einstein está bem sarado, hein", brincou uma. "Que show do Einstein é esse?", se divertiu outra.





"O professor Abobrinha nunca mais vai entrar no castelo, Nino não quer saber de magia, ele vai defender no braço", brincou outra pessoa, citando o famoso seriado.

O ator está em cartaz no Teatro FAAP, em São Paulo, com a peça "Insignificância". A história é uma comédia que mescla fatos históricos e ficção, explorando de forma bem-humorada as interações do cientista.

