Britney Spears, de 42 anos, usou as redes sociais no último domingo (20) para compartilhar um vídeo que viralizou entre a base de fãs da artista. Isso porque ela surgiu vestida de noiva, com véu e vestido brancos, para contar que se ‘casou’ outra vez.



Agora, o casamento seria solo. A loira afirmou na web que estava se casando com si mesma. “O dia em que casei comigo mesma... Trazendo de volta, porque pode parecer embaraçoso ou estúpido, mas acho que é a coisa mais brilhante que já fiz”, escreveu ela como legenda da postagem feita no Instagram.

Spears restringiu os comentários da postagem, mas o momento dividiu opiniões entre os internautas em outras plataformas, como o X, antigo Twitter. Alguns fãs afirmam que o ato de Britney vai de encontro com o amor próprio, enquanto outros debocharam e fizeram piadas da situação.



Separação

Em julho deste ano, a cantora e compositora confirmou que tinha terminado o relacionamento com Paul Soliz. A relação teria terminado porque, segundo Britney, o então companheiro estava com ela por interesses financeiros e midiáticos, de acordo com informações do veículo americano “TMZ”. Os dois estavam juntos desde 2022.

