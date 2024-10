Reprodução/Instagram Andressa Urach em novo registro no Instagram

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira (21) os resultados da renovação do seu bronzeamento artificial . A loira de 37 anos surgiu de biquíni de fita e exibiu as marquinhas que o procedimento deixou.



O momento foi compartilhado em um vídeo no Instagram da influenciadora. Na gravação, ela ainda sensualiza ao retirar as fitas e mostra a língua bifurcada.

A influencer aproveitou o momento para rebater as críticas que vem sofrendo devido a sua aparência. Ela escreve: "Tô bem malvadinha… e as invejosas ainda vão dizer que tô feia! 3.7 e tô melhor que as novinhas! Não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro”.

Veja o vídeo







Fim do relacionamento

Andressa anunciou recentemente que terminou o relacionamento com o ator pornô Lucas Matheus Ferraz, de 25 anos. O casal estava junto desde fevereiro, mas o fim do relacionamento veio no final de setembro. O casal tinha planos de se casarem.

A musa comentou na madrugada desta segunda o que tera motivado o fim do namoro: "Eu e o Lucas, a gente acabou terminando porque sou muito ciumenta. Nas nossas gravações, tive crises de ciúme e isso estava me fazendo muito mal. E trabalhar com conteúdo [adulto] você sendo solteira é uma coisa. Sou extremamente profissional. Tanto que meu filho [Arthur Urach] que grava comigo e Lucas me conheceu trabalhando com meu filho".

"A gente se apaixonou e, quando existe amor, é diferente. Sou uma pessoa extremamente ciumenta. Sou monogâmica, chata, conservadora. Quem me conhece, de verdade, sabe que a Andressa Urach é um marketing e falo isso para todo mundo. Terminamos, sim, pelo meu ciúme", continua Andressa.

Ela então finaliza: "Uma semana antes de conhecer ele, eu falei: 'eu nunca namoraria um criador de conteúdo, porque eu sou ciumenta'. Só paguei para ver se eu aguentaria e não deu certo. Gente, sério, eu surtei várias vezes. E eu desejo sucesso para ele, porque ele é uma pessoa incrível. Foram momentos maravilhosos que a gente viveu. E, quando a gente ama de verdade, a gente deixa a pessoa livre. E eu não ia impedir o sucesso dele. Seria egoísmo da minha parte".

Andressa explica que não tem pretensão de entrar em um novo relacionamento no momento, principalmente por ser mais fácil para trabalhar com conteúdo adulto.

