Reprodução/Instagram Universidade Federal do MA promove erotismo: “Educar com o c*”





A historiadora, cantora, escritora e mestranda Tertuliana Lustosa viralizou nas redes sociais por conta de sua performance erótica durante uma palestra na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), na quinta-feira (17).





Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Tertuliana aparece sentada em uma bancada ao lado de outras pessoas quando, de repente, começa a performar. Em determinado momento, ela levanta o vestido e mostra as partes íntimas enquanto diz: “Educando com o c*”. Ao fundo, ainda é possível ouvir algumas pessoas aplaudindo.

Lustosa ficou conhecida por conta de sua música “Murro na Costela do Viado”, do grupo “A Travestis”. Enquanto dançava, a historiadora cantou um trecho: “No mestrado da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pic*. Aqui não tem nota, nem recuperação, não tem sofrimento e se aprende com tesão. De quatro, empino o c*. Educando com o c*”.



O momento aconteceu durante o I Encontro de Gênero do Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (Gaep) da UFMA. Em nota, a universidade disse que irá “tomará as providências cabíveis” e que “respeita o ambiente acadêmico inclusivo”.

Apesar das polêmicas, a cantora repostou o vídeo nas redes sociais e disse: “"Convido vcs a conhecer a minha pesquisa: Educando com o C… E entender que a universidade é sim lugar de múltiplas formas de conhecimento, inclusive do proibidão. Obrigada @gaepufma pelo convite 💘".