Reprodução/Instagram Camila Pitanga fala sobre momento delicado





Alerta gatilho: O texto a seguir contém informações sensíveis sobre gravidez e aborto.

Camila Pitanga compartilhou um momento delicado que viveu enquanto interpretava Bebel, na novela "Paraíso Tropical", em 2007.

A atriz revelou que em uma das cenas ela teve que se jogar fortemente no chão e não sabia que estava grávida, da sua filha Antonia, e não sabia.





Quedas

Como que teve que fazer a cena várias vezes, depois ela ficou preocupada, pois em nenhum momento ela protegeu a barriga durante a queda. "Essa sequência, perseguição, correndo… Eu já estava grávida e não sabia", disse ela.

Outro momento delicado e que sua personagem ficou grávida na novela, porém sofreu um aborto:"Tinha a corrida, mas também tinha uma queda. A Bebel estava grávida do Antenor, personagem do Tony Ramos. Nessa cena, ela perdia o bebê. Eu não sabia que estava grávida. Eu tinha que gravar essa queda e tinha que ter um impacto, você tinha que imprimir que isso tinha uma gravidade".

"Eu, num instinto de preservação muito atípico da minha personalidade, eu caí, mas eu me organizava. Alguma coisa me dizia que eu não devia me jogar. Só que não ficava bom para a cena, e repetimos algumas… Acho que já era a mãe se manifestando", completou a atriz.