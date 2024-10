Reprodução Médica de influenciadora com câncer revela que estágio não é terminal; entenda a polêmica





Nesta quinta-feira, Isabel Veloso pegou os fãs de surpresa ao falar que seu colostro começou a sair. Ela está grávida do seu primeiro filho, Arthur, fruto de seu relacionamento com Lucas Borba.



Nos stories do Instagram, a influenciadora, que está de 21 semanas, começou dizendo: "Queria vir aqui falar para vocês uma coisa que ocorreu comigo. Desde a 19ª nona semana de gestação, eu comecei a ter um pequeno vazamento de colostro. E ficava no meu peito uma casquinha amarela e, às vezes, ficava manchado no meu pijama umas gotinhas. E, ontem à noite, quando fui me trocar, percebi que o bico do meu seio estava seco. Mas quando dei uma apartada, escorreu colostro. Fiquei chocada", contou.



A influenciadora ainda falou que o colostro saiu quando ela estava com sua doula, durante uma consultoria de amamentação. "Ela comentou comigo que é super-raro começar a vazar [colostro] desde a 19ª semana de gestação, e me orientou a coletar com a seringa. Estou muito feliz. Ela está achando que vou ter bastante leite. E meu maior medo era não ter leite. Estou muito feliz, porque o colostro é a primeira vacina do bebê. Agora vou começar a coletar com a seringa. Mas estou muito chocada... ", prosseguiu.

Descolamento



A influenciadora Isabel Veloso assustou os seguidores ao posar com o marido, Lucas Borbas, na cama com a legenda "em casa". O pai da jovem, Joelson Veloso, explicou que a filha ficou internada.

Grávida do primeiro filho e em tratamento paliativo do câncer, Isabel passou 24 horas em um hospital em Dois Vizinhos (PR).

"Ela estava com muitas dores, com infecção, e ontem fizeram um ultrassom, que apontou um descolamento de placenta. Ela foi medicada e está se recuperando", disse Joelson à Quem.

Segundo o pai da influenciadora, a gravidez está evoluindo bem, mesmo sendo considerada de risco. "Ela está sendo acompanhada devido à gravidade, mas está tudo bem. Nós fizemos o morfológico e está tudo certo. Estamos muito felizes".