Reprodução Saiba o motivo da namorada ter deixado a Argentina dias antes da morte de Liam Payne

O cantor Liam Payne estava passando uma temporada na Argentina acompanhado da namorada Kate Cassidy. No entanto, em um vídeo publicado nas redes da influenciadora, ela explica o motivo que a fez retornar mais cedo para a casa, em Miami. A viagem da modelo aconteceu três dias antes da morte do cantor britânico, encontrado morto em um hotel de Buenos Aires nesta quarta-feira (16).

Na publicação do TikTok, Kate Cassidy grava um vlog onde mostra sua trajetória desde o aeroporto até chegar na própria residência. "Eu estava tão pronta para ir embora. Honestamente, amo a América do Sul, mas odeio ficar em um lugar por muito tempo. E nós deveríamos ficar lá por, tipo, cinco dias, que se transformaram em duas semanas", desabafou.

Na gravação, a modelo também se queixa de uma erupção cutânea "estranha" e enfatiza: "Eu estava tipo, 'Preciso ir para casa'". Ao chegar em casa, nos Estados Unidos, Kate expressa novamente a necessidade de estar em seu lar. "Fiquei tão feliz... Foi um alívio", aponta.

Durante a estadia na Argentina, Liam Payne e Cassidy foram vistos juntos durante o show de Niall Horan, também ex-integrante da banda One Direction. O evento aconteceu no dia 2 de outubro.

@kateecass soooo happpiii to b back in sunshine state ♬ original sound - nicole





Morte de Liam Payne

Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor de 31 anos caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.