Arthur Ferreira Mãe de Harry Styles e irmãs de Zayn lamentam morte de Liam Payne





O cantor britânico Liam Payne, 31 anos, ex-integrante do One Direction , que faleceu na Argentina nesta quarta-feira (16), deixará uma fortuna milionária para seu único filho, Bear, de 7 anos. Estima-se que seu patrimônio seja equivalente a R$ 415 milhões.

Mesmo sendo discreto em relação ao seu filho, o ex-integrante do One Direction costumava falar frequentemente sobre seu filho em entrevistas e nas redes sociais. Bear é fruto do relacionamento de Payne com a cantora britânica Cheryl Cole.

Fortuna

De acordo com informações do site SkyNews, a fortuna do cantor é estimada em 56 milhões de libras esterlinas (quase R$ 415 milhões). Essa riqueza foi acumulada por meio de investimentos, renda gerada em turnês com a banda One Direction, empreendimentos no setor imobiliário e na música, além de sua carreira solo e campanhas publicitárias. Ele foi garoto-propaganda da marca Hugo Boss entre 2019 e 2020.

"Minha vida agora é ele, e meu dinheiro é dele. Tenho várias empresas que estão operantes, e que ele poderá administrá-las, se quiser. Se quiser, ele também pode pedir que outras pessoas as administrem. Será uma escolha dele. Só que vai levar bastante tempo, pois ele só tem 5 anos agora", falou Payne em uma entrevista no podcast Impaulsive.

Bear



Reprodução/Instagram Liam Payne





Bear nasceu em 22 de março de 2017. No dia do nascimento, Liam e Cheryl compartilharam a feliz notícia no Instagram. Naquele momento, Liam tinha 23 anos.

Um ano depois, Liam e Cheryl anunciaram sua separação. Desde então, ele tem compartilhado algumas informações sobre o filho, embora evite mostrá-lo nas redes sociais. Em setembro de 2017, por exemplo, o cantor revelou a inspiração por trás do nome 'Bear'.

Pai jovem



Em uma entrevista à Revista People em 2018, Payne, que iniciou sua carreira solo após a separação do One Direction, refletiu sobre a alegria que sentiu ao criar uma música que foi aprovada por seu filho. "Para mim, adoro fazer ótimas músicas para meus fãs. Mas quando você faz algo que seu filho ama, isso se torna a melhor coisa de todos os tempos", compartilhou ele na ocasião.



Liam sempre falou sobre o seu desejo em ser pai. "Eu sempre quis ser um pai jovem, mas realmente não achei que isso aconteceria", comentou.

“Eu tive meu filho muito jovem, e você acha que vai ser uma coisa mágica, que você vai crescer um dia na pessoa que você deveria ser. Mas foi preciso muito para me encontrar neste lugar. Eu percebi que o papai é quem cuida de todos [da casa], é isso que ele faz, então meu trabalho era cozinhar", disse.

“Ele já era enorme quando nasceu. Eu passei por um bebê no parque e fiquei tipo, ‘O meu nunca foi tão pequeno!’ Ele sempre foi enorme. Eu olho para ele, tipo, ‘Para onde foi o meu bebê?’”.









Acompanhe o iG Queer também nas redes sociais: Instagram , X (Twitter) e Facebook .





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp