Reprodução/Instagram Christina Aguilera





Christina Aguilera parou a internet na noite desta quarta-feira (17), por conta de seu look. Ao usar um vestido decotado brilhoso que faz alusão à Marilyn Monroe, a cantora acabou mostrando parte dos seios.





O jornal britânico Daily Mail destacou que, no vídeo, a parte superior da roupa de Christina Aguilera estava ajustada sobre o busto da cantora. Em um movimento mais brusco, a peça se soltou, deixando um dos seios de Aguilera parcialmente exposto.

O vídeo foi uma homenagem de Aguilera à cantora britânica Raye , de 26 anos, uma figura em ascensão na indústria musical.

Comentários

Nos comentários, fãs não pouparam elogios: "Uma DEUSA!", escreveu um seguidor. "Divina! Mulher maravilhosa!", exaltou outro. "É muita beleza!", disse mais um. "A mulher mais linda do mundo", acrescentou outro comentário.

Aguilera é mãe de Max, de 16 anos, fruto de seu casamento com Jordan Bratman, de 2005 a 2010, e de Summer, de 10 anos, filha do relacionamento com seu noivo Matthew Rutler, com quem está desde 2010.