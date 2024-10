Arthur Ferreira O que sabemos sobre a morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction





Antes de morrer, Liam Payne abriu uma rara exceção ao seu costume de manter a vida familiar discreta ao falar sobre seu filho Bear, de 7 anos, em uma série de vídeos publicados no Snapchat (aplicativo de mensagens multimídia). Enquanto comemorava seu 31º aniversário, o cantor expressou a alegria de conversar com o menino, fruto de seu relacionamento com Cheryl Cole, revelando a conexão especial que compartilham.





Em um tom descontraído, Liam brincou sobre o tradicional "presente de pai" que ainda não havia recebido: “Nunca ganhei meias de pai, mas vou falar com meu filho em breve e estou muito animado com isso. Que Deus o abençoe”, disse, deixando transparecer o carinho pelo pequeno Bear. “Ele está tão crescido agora, parece uma versão em miniatura de mim. Como se o mundo precisasse de mais de mim por aí”, completou, com bom humor.

Momento emocionante

O cantor também compartilhou um momento que o emocionou recentemente: “Ele disse algo muito fofo essa semana, algo como 'Papai, precisamos de você aqui agora'. Me fez querer chorar”, confessou, visivelmente tocado.

Apesar de optarem por não divulgar imagens do rosto de Bear desde o seu nascimento, Liam sempre manteve os fãs atualizados sobre o crescimento e as descobertas de seu filho, demonstrando, mais uma vez, o amor e a admiração que sente por ele.