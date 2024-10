Divulgação/GNT Nicolas Prattes e Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão à espera de um bebê ! O casal, que começou a se relacionar no início desse ano, anunciou a grávidez através da assessoria de imprensa da apresentadora. Em resposta ao IG Gente, a nota confirmou a gestação nesta quarta-feira (16).

Essa não é a primeira grávidez de Sato, que já possui Zoe, sua filha com o ator Duda Nagle. Agora, relembre a trajetória do relacionamento entre a artista e o protagonista de "Mania de Você" .

As especulações de que os dois estariam se relacionando iniciaram em f evereiro deste ano . No Carnaval, eles foram vistos juntos, mas desmentiram um possível affair. "São boatos. As pessoas falam o que elas quiserem. Teve um vídeo que não tinha nada, estávamos entre amigos. As pessoas inventam", disse o ator da novela da atual novela das 9 para a revista Quem.

No mesmo mês, quando estava no Sambódromo do Anhembi para acompanhar um desfile da musa, Prattes entregou o estado em que a sua relação com Sato se encontrava: "É o amor", disse ele ao jornalista Gabriel Perline.

Viagem para Costa Rica

A primeira viagem internacional dos artistas foi à Costa Rica, em março. Enquanto estavam no país da América Central, os dois fizeram a primeira publicação como um casal. No registro, eles aparecem lado a lado curtindo o pôr do sol.

Maratona em Paris

No mês de abril, Sabrina Sato acompanhou Nicolas Prattes em uma maratona disputada pelo ator. A prova foi realizada em Paris, na França, e contou com a presença de Zoe, filha da veterana.

Declaração no Dia dos Namorados e revelação sobre sexo

Em junho, os pombinhos se declararam para o outro. No Dia dos Namorados, Sabrina Sato fez um texto para o amado: "Desde o nosso primeiro encontro eu já senti que a gente estava junto pra valer nessa vida louca. Nós não paramos mais desde as nossas primeiras conversas [...], disse ela em uma parte da dedicatória.





























Em agosto, o ator de "Éramos Seis" chocou o público ao revelar no programa "Sobre Nós Dois", comandado por Sato, que transou 50 vezez com ela no período de uma semana. Após a declaração, o artista se mostrou envergonhado pela confissão da intimdade .

Pedido de noivado no Domingão com Huck

Durante a participação no "Domingão com Huck" para divulgar "Mania de Você", Prattes contou, no dia 8 de setembro, que ele e a apresentadora estavam noivos .

Em conversa com Luciano Huck, o apresentador da programa dominical elogiou a artista: "Olha, eu adoro a sua namorada, adoro a Sabrina Sato, minha amiga de décadas", disse. O protagonista do folhetim das nove, então, cortou o marido de Angélica e entregou: "Agora noiva!".





























Veja alguns momentos do casal em fotos:

Sabrina Sato e Nicolas Prattes protagonizam fotos quentes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram













