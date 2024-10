Reprodução/Instagram MC Daniel e Lorena Maria revelam sexo do bebê





Lorena Maria , de 25 anos, usou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre a gestação de seu primeiro filho com o funkeiro MC Daniel , de 26 anos. A influenciadora exibiu o exame de ultrassom e falou sobre a escolha do casal em relação ao local do parto.

Lorena falou sobre o aumento de peso que teve durante a gestação. "Na última consulta eu estava com 52kg, agora estou com 59kg, a médica disse que é tudo nos seios, eu estou magrinha", contou ela.

Durante a publicação, Lorena foi surpreendida pela médica ao apontar a localização da genitália do bebê durante o exame. A empresária também explicou que tem precisado realizar reposição de ferro por via endovenosa, seguindo uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para gestantes a partir da 20ª semana de gravidez.

Além disso, a parceira de MC Daniel contou sobre a escolha do local de nascimento do primeiro filho. Daniel é paulista e Lorena carioca, e em conjunto o casal optou por realizar o parto do bebê no Rio de Janeiro.

"Ele é carioca, vai nascer aqui (Rio de Janeiro) e foi uma escolha dos dois, não foi uma escolha só minha. Ele também quer muito que ele nasça aqui no Rio", revelou ela.

