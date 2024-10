Arthur Ferreira Jojo Todyinho vai excluir ‘Arrasou, Viado’ dos streamings de música

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho, de 27 anos, revelou que possui planos para trazer Francisco para sua casa, menino que ela adotou na Angola. Segundo a artista, o objetivo é que os preparativos comecem ainda neste fim de ano.



Em entrevista à Revista Quem , Jojo afirma: "No final desse ano tenho outra viagem internacional e depois que eu voltar tenho a missão de receber o Francisco, uma criança que vai entrar na minha vida trazendo a responsabilidade de conduzir e apoiar o futuro dele. Vamos que vamos".

A cantora aproveitou o bate-papo para comentar como tem sido sua vida após passar pelo processo de emagrecimento radical. Jojo já eliminou mais de 60 kg desde agosto do ano passado.

"Esse ano deu uma reviravolta total na minha vida, viu? Perdi peso e ganhei qualidade de vida, mudei meus hábitos e estou focadíssima nos estudos e na minha carreira. Sabe aquela sensação de renovação que a gente sente quando finalmente decide se cuidar de verdade? É isso que estou vivendo. Estou amando cada segundo dessa nova fase", disse ela.

Jojo fez em julho deste ano uma abdominoplastia associada com lipoescultura, e compartilhou os resultados nas redes sociais.

Segundo ela, o objetivo é conseguir ter cada vez mais hábitos saudáveis: "Agora é só seguir em frente, com foco, determinação e muito amor-próprio. Mas não cheguei nesse ponto sozinha, ninguém chega. Sou cercada de profissionais que me apoiaram e me deram forças nessa jornada, como Dr. João Branco [endocrinologista] e a Renata Branco [nutricionista]. Eles são meus amores de verdade".

Jojo garante que ainda segue firme para conquistar seus sonhos e que não abriu mão da formação em Direito que vem cursando: "Sempre acreditei que, com dedicação e persistência, podemos conquistar tudo o que quisermos, mas tenho plena consciência que estou só começando, com meus erros e acertos, porque é impossível crescer sem errar, é assim que se aprende e a maturidade chega. E estou pronta para isso, viu? Quero me formar em Direito, construir minha carreira e tenho planos de empreender para ter meu próprio negócio".

