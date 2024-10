Reprodução Instagram - 15.10.2024 Nuno da Silva





Nuno da Silva , de 31 anos, antes de tentar matar o filho de 5 anos, o ex-participante do reality português Love On Top , revelou ter sido vítima de abusos sexuais e físicos por parte dos avós.

Em uma carta aberta , publicada nas redes sociais, ele compartilhou detalhes de sua infância: “Eu não era para ter nascido, nasci com o cordão à volta do meu pescoço, não morri por segundos. E era o que devia ter acontecido. O meu nome é Nuno, atualmente tenho 31 anos, venho de uma família bem financeiramente, dinheiro nunca foi problema. Bens materiais tive de tudo o que uma criança sempre sonhava ter”.

Em seguida, descreveu: “Eu com 7 anos de idade, nasce a minha irmã Rita. A minha vida mudou, os meus pais mudaram, atenção e carinho foram voltados para a bebê. O nascimento dela me custou um pouco e os meus pais não souberam gerir bem isso na época. Após o nascimento dela, o meu pai mudou; ficou com menos paciência, mais agressivo, eu apanhava por tudo e por nada. E tudo no meu comportamento irritava”.

Na sequência, Nuno da Silva relatou os abusos físicos que sofria nas mãos de seu avô, Manuel: “Vários cabos de vassoura se partiram nas minhas costas. Flagrei meu avô a abusando da minha avó. Ela gritava para ele se afastar e parar. O meu avô obrigada a minha avó a fazer sexo com ele. Em um dos dias, entrei no quarto e o vi fazendo mal para minha avó. Ele saiu do quarto e foi buscar uma das armas que tinha e disse que a matava. Nessa altura, pensei o pior”.

Relato do que passou

Nuno também descreveu as situações em que ele próprio se tornou alvo dos abusos. “De um dia para a noite, ele me obrigou a tirar a roupa e começou a abusar de mim. Disse para eu lhe tocar nos genitais e me obrigou a fazer sexo oral. Lembro um dia que estava no banheiro, me chamou, apertou meu pescoço com muita força e me obrigou, novamente, a fazer sexo oral com ele [...]”.

Para finalizar, o ex-participante do reality relatou que, ao deixar o quarto chorando, seu avô foi buscar a espingarda que possuía e o ameaçou com ela.

Em seu depoimento, Nuno compartilhou como se sentia mentalmente na época: “Comecei a me sentir distante, com raiva, ódio, eu com essa idade foi a primeira vez que tentei me matar… Tomei um líquido de lavar a roupa. Havia momentos que estava bem, mas havia momentos em que eu saía de mim, não conseguia controlar as minhas ações, só depois tinha noção do que estava acontecendo. Mas se me sentia mal com aquilo? Não sei, era estranho naquela idade pensar nessas coisas[...]”.



Mas quando conheceu a esposa, Cynthia Noriega, no Love on Top, o ex reality falou que sua vida mudou.



“Tivemos dois filhos maravilhosos, o melhor de mim, e casamos, algo perfeito que sempre sonhei. Por causa dos meus filhos, a minha infância voltou, eu olhava para o William e via tudo nele, no que eu era em criança. Eu dava-lhe o maior amor que uma criança podia receber. Sempre quis ser pai, ter algo meu, me sentir amado verdadeiramente. O Noah nasceu e tudo de mau em mim desapareceu”, relatou.



“Ser pai de dois meninos como eles foi lindo e muito mau também, porque os via em mim em pequenino e comecei a ter medo de eles passarem pelo que eu passei. Eu sei que isto é de família, este ódios, estes pensamentos horríveis, quando não estou em mim sou capaz de tudo. Vivi uma vida de maldade familiar, podia ter feito mal a muita gente pelo que me fizeram em pequeno”.

Ao final, ele compartilhou que refletia sobre a possibilidade de tomar uma atitude.

“Eu olhava nos olhos dos meus filhos e quando me diziam que me amavam e eu era muito bom pai para eles, eu morria, porque sabia que, num dia de loucura, eu os ia tirar deste mundo, para eles, no futuro, não sofrerem. A Cynthia mais do que ninguém sabe o pai dedicado, amoroso, trabalhador que eu fui. Fiz de tudo para ser um bom pai, e, por ser um bom pai e não querer que eles sofram como eu sofri, eu deixei-os em paz, longe do ódio. Mas eu não os podia deixar crescer e passarem por tudo isto. Não consegui aguentar e controlar isto. Eu não acredito em Deus, mas espero que ele me aceite e me ajude”, finalizou.

O que aconteceu?

Nuno da Silva, de 31 anos, virou assunto das redes sociais na última segunda-feira (14), após ter publicado uma carta na qual narrava supostamente a tentativa de assassinato do próprio filho. O caso ocorreu na Quinta do Conde, em Sesimbra, em Portugal.

O portal "Correio da Manhã" tinha revelado que um h omem de 31 anos obrigou uma criança de cinco anos a ingerir substâncias químicas, além de ter tentado sufocá-lo. Após a repercussão, o programa "TVI Em Cima da Hora" confirmou que o autor do crime era Nuno da Silva, que se tornou conhecido depois de participar do reality show português "Love on Top".





Carta revela crime e conta passado de abusos

Em uma carta publicada no Instagram, Nuno relembra o próprio passado. O homem diz que foi vítima de abusos sexuais e agressões físicas dos avós durante a infância. O 'medo' de que os filhos passassem pelo mesmo trauma foi motivo da tentativa de assassinato, de acordo com ele.

"Eu não queria que eles vivessem nem passassem pelo que passei. Eu não os podia deixar crescer e passarem por tudo isto. Não consegui aguentar e controlar isto", escreveu em trecho da carta. "Sabia que num dia de loucura, eu os ia tirar deste mundo", afirmou em outro.



A mãe das crianças, Cynthia Noriega, que também participou do programa "Love on Top", não se pronunciou sobre o caso. A mulher conheceu Nuno durante o programa português. Os dois passaram a se relacionar em 2017 e oficializaram a união em 2018.

Prisão

Com a revelação de que teria tentado matar o filho na última segunda-feira (14), Nuno da Silva foi detido. Segundo a jornalista Tânia Laranjo, do "Nova Gente", o ex-participante do reality show português pode ficar até 16 anos em um presídio ou em uma instituição psiquiátrica.























