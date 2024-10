Reprodução: Instagram Davi Brito

Davi Brito levou o prêmio de R$ 2,9 milhões ao ganhar o BBB 24. Após o programa, ele ostentou em diversos momentos, seja em divertimentos mais caros ou até mesmo com aquisições exorbitantes. Entre carros, casas e passeios, confira abaixo a vida luxuosa do campeão do reality .

Lancha e jet ski

Em agosto deste ano, Davi comemorou o aniversário de 22 anos e reservou duas lanchas para aproveitar o dia com a família. "Estamos aqui aproveitando o dia do meu filho. Ainda tem outra lancha que Davi está, mas confesso que morro de medo do mar", contou Rosângela Brito, mãe do jovem.

No mês anterior, o vencedor do reality show também foi visto andando com o jet ski. "Algumas pessoas nascem com a adrenalina correndo nas veias, com uma vontade insaciável de se aventurar e desafiar os limites", escreveu ele na legenda da publicação em que aparece pilotando a moto aquática.

Carros



Ainda em agosto, Davi comprou uma Porsche 718 Boxster, carro de luxo avaliado em quase R$ 500 mil. No entanto, no mês passado, o ex-reality contou ao público que vendeu o automóvel.

A informação de que o baiano teria devolvido o carro foi confirmada pela própria assessoria do influenciador. “Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição", afirma o comunicado.

Além disso, nas redes sociais, o jovem costuma publicar fotos com automóveis mais caros. Em uma publicação realizada há cerca de dois meses, ele comemorou a aquisição de dois veículos.

Casas



Em junho, Davi conversou com o jornal Extra a respeito das casas que adquiriu. O vencedor do BBB 24 falou sobre sua mansão. "Estou construindo minha casa do zero. Quero tudo planejado, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo", relatou ele na época.

Além disso, o ex de Mani Reggo também comprou um apartamento para a mãe, Elisângela, e uma casa para o pai, Dermeval. Raquel Brito, irmã do jovem, não ficou de fora dessa: "Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei uma casa para a minha mãe, casa para a minha irmã. Me sinto muito orgulhoso em poder ajudar minha família. Dessa maneira de estar proporcionando o conforto e lazer para eles", disse ele em agosto via stories.

Casa de Davi Brito Reprodução: Instagram Casa de Davi Brito Reprodução: Instagram

Viagem para Dubai

No início deste mês, Davi revelou aos seguidores que irá viajar sozinho para Dubai. A novidade, que acontecerá em novembro, foi contada pelo influenciador com muito entusiasmo: "Tô ansioso, me preparando para descer lá, para conhecer também, né? Conhecer um pouco do país, nunca fiz uma viagem internacional, vai ser a primeira vez, vai ser minha primeira experiência", afirmou.

