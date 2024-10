Reprodução Davi Brito se manifesta após Mani Rego entrar com processo de união estável

Campeão do "BBB 24", Davi Brito se manifestou nesta segunda-feira (14) após a divulgação de que Mani Rego entrou na Justiça para o reconhecimento de união estável. A cozinheira e o baiano se relacionaram por 1 ano e 6 meses, até o término polêmico após o confinamento da Globo. A ação judicial poderá diluir o prêmio milionário conquistado pelo ex-motorista de aplicativo no reality show.

Através dos Stories do Instagram, Davi Brito evitou mencionar o nome da ex-companheira e a polêmica recente que envolve a Justiça. No entanto, o comportamento do ex-BBB foi interpretado pelos fãs como uma indireta.

"Bom dia, meu povo! Como estão vocês? Passando para desejar um excelente dia a todos. Quero dizer para vocês que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, amém? Deus abençoe o dia de vocês e que seja um dia de paz e tranquilidade. Todo mal, tudo aquilo que vem para atrapalhar a gente, cai por terra, em nome de Jesus", declarou o baiano.

"Temos que aprender a depositar nossa confiança em Deus. Por isso, sempre digo: comece o dia orando e o terminará agradecendo", acrescentou.

A publicação de Davi Brito ocorre após Mani Rego entrar na Justiça para o reconhecimento e dissolução da união estável. Caso a Justiça concorde com o pedido, o ex-BBB poderá ter que partilhar parte do prêmio do reality show.

É possível listar que Davi Brito conquistou aproximadamente R$ 3,7 milhões no confinamento. Sabe-se que o prêmio de 1º lugar foi beneficiado com R$ 2,9 milhões. Além disso, entra na lista do baiano uma SUV de luxo avaliada em R$ 370 mil; uma picape no valor de R$ 282 mil; R$ 120 mil em dinheiro e R$ 5 mil em eletrodomésticos.

