Reprodução: Instagram Thaila Ayala

Thaila Ayala publicou um vídeo sobre o crescimento dos filhos através das roupas. Na manhã desta terça-feira (15), a atriz se emocionou com o passar do tempo. Ela é mãe de dois meninos, Renato e Francisco, e de uma garota, Tereza,



No registro, a artista mostrou as vestimentas dos filhos e lamentou ao perceber que eles cresceram. "Quando me dou conta que eles nunca mais serão aqueles menininhos que cabem na palma da mão com cheiro de leite materno", iniciou ela.

"Quando realizo que eles nunca mais serão assim, tão pequenininhos, completamente dependentes da mamãe. Isso aí não é cena não, viu? Eu sofro real. Sim, sou dramática", complementou ela.

"Dramática! Sim, eu sei que sou! Quem aí é do meu time?", perguntou ela às seguidoras. Nos comentários, as internautas ficaram ao lado de Ayala. "Você não está sozinha. Menina, como isso dói. E quando chegam na adolescência, vai se preparando..." aconselhou uma usuária. "Qual mãe nunca chorou assim, né?", confessou uma segunda.

Veja na íntegra:

