O cantor Kanye West passou recentemente por um término com a influenciadora digital Bianca Censori . Entretanto, rumores apontam que a separação do casal pode não ter acontecido e ter sido uma manobra para driblar a mídia sobre uma acusação contra eles.

Segundo as informações do Daily Mail , a falsa separação teria acontecido como uma estratégia da equipe de Kanye para desviar a atenção sobre as acusações realizadas pela ex-assistente Lauren Pisciotta.

No processo, Lauren afirma que o escritório era um "parquinho sexual" do casal, e Bianca seria a responsável por "coordenar as orgias".

Um ponto que é mostrado para comprovar a teoria é de que poucas horas após o casal anunciar a separação, eles foram flagrados por paparazzis em momentos românticos durante passeio em Tóquio.

Segundo o site, fontes internas afirmam que a trama da separação foi inventada para desviar o foco das acusações, principalmente pela ex-assistente acusar o cantor de a drogar e a estuprar durante uma festa com Sean Diddy Combs, atualmente preso por tráfico sexual e extorsão.

Uma das fontes afirma: "Kanye está preocupado que seu novo processo o arraste para o nível de Diddy e ele tem falado com seus representantes legais. Ele está prestando atenção ao que está acontecendo com Diddy e alguns acreditam que o golpe midiático foi uma forma de tirar o foco dos detalhes do processo".



Quem é Lauren Pisciotta?

A jovem é influenciadora e ex-estrela do OnlyFans. A ex-assistente processou Kanye em junho por supostamente ter assediá-la e por a perseguir enquanto ela trabalhava para ele entre 2021 e 2022.

Lauren foi contratada como "Assistente Executiva/Assistente Pessoal" do músico em julho de 2021. Seu salário era de cerca de US$ 1 milhão anual, com uma cláusula que a obrigava a deixar o OnlyFans e estivesse disponível para ele "24 horas por dia, 7 dias por semana".

Entretanto, na última semana, Lauren abriu um novo processo detalhando como era a vida sexual do rapper.

O processo

A influencer anexou print de trocas de mensagens entre Kanye e Bianca, onde o rapper afirma querer fazer sexo com a mãe dela enquanto ela observa tudo.

Na época, Bianca estava nos EUA com um visto de trabalho e sua mãe, que é da Austrália, estava no país para visitá-la. Entretanto, a esposa teria negado os pedidos do rapper.

No processo, Lauren aponta que a empresa abrigava a prática de sexo do rapper com funcionários. Além disso, havia uma "lista rotativa de convidados" para seu "parquinho sexual". Bianca era a responsável por organizar e participava dos eventos.

Lauren afirma que o rapper chegou a mensagens explícitas e a se masturbar na frente dela. Ela foi demitida em outubro de 2022, cerca de um mês após receber uma promoção de Chefe de Gabinete de várias empresas de West.

