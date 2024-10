Reprodução/Instatagram Oruam viraliza





Nesta terça-feira (15), o rapper Oruam tomou as redes sociais após viralizar ao chegar de helicóptero em uma ação de Dia das Crianças no Complexo da Penha. O cantor é filho do traficante Marcinho VP , que cumpre pena em prisão desde 1996.





O rapper posou um helicóptero Airbus H125, matrícula PR-RCT, que pertence ao Heli-Rio Táxi Aéreo no meio da quadra, sem nenhuma área de isolamento, e começou a distribuir presentes para as crianças.

Perigos

De acordo com a Anac, é fundamental obter autorização do dono da área, principalmente em propriedades privadas. Além disso, o piloto deve seguir as regulamentações locais, incluindo eventuais restrições municipais que proíbam pousos em áreas como parques públicos ou zonas densamente habitadas.

É recomendável consultar o DECEA para assegurar que a operação não interfira com o espaço aéreo controlado ou rotas de voos comerciais.