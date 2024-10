Reprodução: Instagram Vera Viel





Nesta terça-feira (15), Vera Viel refletiu sobre a retirada do tumor em sua coxa esquerda. A mulher de Rodrigo Faro disse que tanto ela como os médicos estão impressionados com a sua recuperação.

"Bom dia, hoje a minha maior alegria é surpreender os médicos que me acompanham com a minha evolução e melhora a cada dia. Você que está passando por algum problema de saúde também pode ser curado, tenha fé", escreveu ela.

Ela também comentou hoje pela manhã que vivenciou uma experiência, que segundo a própria apresentadora foi algo sobrenatural, durante a cirurgia.

"Aconteceram muitas coisas em uma semana, da biópsia a cirurgia, minha vida mudou completamente e eu estou aqui para agradecer primeiro a Deus e depois as milhares de mensagens e orações, o que eu estou vivendo é inexplicável, tem as mãos de Deus o tempo todo e foi Ele quem me segurou no colo no momento da cirurgia", começou.

Declaração da filha

Helena, filha caçula de Vera Viel e Rodrigo Faro, também felicitou a mãe pelo aniversário e pela recuperação do procedimento cirurgico. "É tão gratificante ver a alegria estampada no rosto de quem nós mais amamos, especialmente quando a pessoa que você mais ama nessa terra acaba de passar por uma cirurgia de oito horas e meia e ainda agradece a Deus por isso", disse a menina.

"Mãe, eu te amo, você é a benção mais preciosa da minha vida, você é uma mulher guerreira que encarou tudo isso de uma forma leve e feliz, porque o nosso Pai Eterno estava te guiando a cada passo. Eu só quero que você saiba que você é FORTE e merece o mundo inteiro (até mais que isso). Feliz aniversário amor da minha vida, sem você eu não seria nada", declarou ela.

Na manhã deste domingo (13), a mulher de Rodrigo Faro compartilhou uma foto da garota a acompanhando no hospital. "Minha companheirinha de quarto", elogiou. Além disso, a modelo também publicou um vídeo de como foi seu aniversário depois da cirurgia. "No meu aniversário, saindo da semi intensiva e indo para o quarto", celebrou.