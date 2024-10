Instagram/@mcdaniell @mariely Cantor MC Daniel e a influenciadora Mariely Santos





A falta de energia que atingiu a Grande São Paulo em 11 de outubro impactou todas as classes sociais, incluindo celebridades, pessoas influentes e influenciadores.

Figuras como o apresentador Ronnie Von, o cantor MC Daniel e a influenciadora Mariely Santos estão entre os afetados pelo apagão, que chegou ao quarto dia na capital paulista nesta terça-feira (15).

Cerca de 220 mil imóveis em São Paulo e na região metropolitana enfrentam o quarto dia consecutivo sem fornecimento de energia elétrica e muitos também sem água.

Os famosos afetados pelo apagão usaram as redes sociais para reclamar da demora da Enel no restabelecimento total da energia.

Ronnie Von

O apresentador Ronnie Von, ícone da Jovem Guarda, compartilhou um vídeo nesta segunda-feira (15) desabafando sobre a crise energética na cidade, após passar quatro dias com a família sem energia elétrica.

“Estamos no escuro desde sexta-feira. Nos meus 80 anos de idade, nunca vi algo parecido com isso. É impressionante que isso possa acontecer. Eu reconheço que houve uma catástrofe e uma eventualidade. Perdemos tudo que tínhamos na geladeira. Tem gente doente, que, como nós, perderam tudo também. O que não consigo entender é como pode ser dada uma concessão de serviço público a quem não tem competência”, disse Ronnie criticando a empresa Enel.

MC Daniel

Outro famoso que usou as redes sociais para criticar a concessionária de energia de São Paulo foi o cantor MC Daniel. Após quatro dias sem luz, ele precisou pegar um gerador emprestado de um amigo.

Nos stories de seu Instagram, o cantor relatou que todos os alimentos da geladeira, como carnes e outros itens, estragaram.

MC Daniel explicou que usou o gerador para manter seus peixes vivos, já que precisa renovar a água do aquário para garantir a oxigenação.

"Salvou esse gerador. Sem energia estava f***. Vai dar para fazer tudo. Tava tomando banho gelado e frio, chovendo ainda. As carnes ficaram com cheiro ruim. E pra quem não sabe, os peixes precisam de oxigênio. Agora com o gerador dá pra fazer a troca do oxigênio e fazer tudo", disse.

"Não tem como ficar sem energia, sem luz, quatro dias. Impossível", escreveu em sua rede social citando a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia na cidade de São Paulo.

"Se não voltar a luz eu vou logo protestar. Maior atraso, vou logo protestar aí se não voltar a luz hoje", afirmou.

Mariely Santos

A influenciadora Mariely Santos, que conta com mais de 12 milhões de seguidores no instagram, também falou nas suas redes sociais que teve que contratar um gerador na noite desta segunda-feira (14) para conseguir trabalhar nos próximos dias.



A ex-integrante do trio ‘MC Loma e as Gêmeas Lacração’ revelou que precisará realizar em um único dia as atividades que deveria ter feito nos quatro dias em que ficou sem energia na capital paulista.

“Estou com o psicológico fervendo. Preciso entregar trabalhos e já são quatro, agora vai fazer cinco dias [de promessa] pra chegar a energia. E não chega a energia. Tô orando pra ver se o gerador aguenta até amanhã. 6h vou estar de pé, pra trabalhar até a madrugada e conseguir entregar os trabalhos. Vou ter que fazer tudo em um dia, os quatro dias que tinha que trabalhar”, finalizou.

220 mil casas seguem sem luz

Cerca de 220 mil imóveis em São Paulo e na região metropolitana enfrentam nesta terça-feira (15) o quarto dia consecutivo sem fornecimento de energia elétrica — e muitos também sem água —, devido ao forte temporal que atingiu o estado na última sexta-feira (11). Os dados foram confirmados pela Enel, empresa responsável pela distribuição de energia na tarde de hoje.

A capital paulista foi a mais atingida, com destaque para a zona sul, onde moradores realizaram protestos nas ruas, bloqueando vias e promovendo panelaços para exigir o restabelecimento da energia elétrica. Os bairros Jabaquara, Santo Amaro, Pedreira e Campo Limpo estão entre os mais afetados.

Além disso, outras cidades da Grande São Paulo, como Cotia, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo, também enfrentam a falta de luz. O desabastecimento de água se agravou em várias áreas, com a Sabesp informando que os bairros Cidade Júlia e Parque do Lago, ambos na zona sul, estavam sem água na noite de segunda-feira (14). Regiões como Vista Alegre, em Embu das Artes, e Casa Grande, em Diadema, também estão sem abastecimento.

A Enel, sob pressão até mesmo do governo federal, prometeu que a situação será normalizada até a próxima quinta-feira (17). Essa determinação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reunião com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa. “Disse à Enel que tem três dias para resolver os problemas mais críticos e, após esse prazo, poderá apresentar apenas questões específicas onde não conseguir acesso”, declarou Silveira na manhã de segunda-feira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ordenou que a Controladoria-Geral da União (CGU) audite o processo de fiscalização da Aneel em relação ao apagão. O ministro Vinicius Carvalho ressaltou que houve falhas nos serviços da Enel e que buscará ressarcimento pelos danos à população.

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, indicou que o governo está considerando entrar com uma ação por dano moral coletivo contra a Enel devido à falta de respostas da empresa sobre os efeitos do temporal. Para lidar com a situação, a Enel recebeu apoio de eletricistas de outras concessionárias e também recrutou funcionários de suas unidades no Chile, Itália, Espanha e Argentina. A força-tarefa inclui a CPFL, EDP, ISA CTEEP, Eletrobras, Light e Energiza.









