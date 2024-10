Foto: Anna Lee 'Moon Music', novo álbum do Coldplay' cresce 44% no streaming





O Coldplay lançou recentemente, o álbum Moon Music , considerado o segundo volume de Music of the Spheres . Este trabalho, o 10º álbum da banda e disponibilizado pela Warner Music , via Parlophone Records , traz um forte compromisso com a sustentabilidade : os LP's são feitos com garrafas plásticas 100% recicláveis , e os CD's, em EcoCD, produzidos a partir de 90% de policarbonato reciclado.

Além do conteúdo musical, Moon Musi c marca a contagem regressiva para o fim das novas criações do Coldplay . Segundo Chris Martin , o grupo vai parar de lançar álbuns em breve, após o 12º, reforçando a ideia de que "menos é mais".





Com a chegada de Moon Music , a Deezer registrou um aumento de 44% nos streamings da banda em 4 de outubro , data oficial do lançamento.

Apesar de o aumento em plays ter sido estimulado pela novidade, os sucessos antigos da banda continua a fazer a alegria dos fãs na plataforma, como Hymn for the Weekend, Yellow, Viva La Vida, Clocks e Paradise .

A Deezer divulgou também a lista das músicas mais ouvidas do álbum até o momento, confira abaixo:



1. MOON MUSiC

2. Feelslikeimfallinginlove

3. WE PRAY

4. JUPiTER

5. GOOD FEELiNGS

6. ALiEN HiTS/ALiEN RADiO

7. iAAM

8. AETERNA

9. ALL MY LOVE

10. ONE WORLD