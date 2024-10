Reprodução Virginia diz que Zé Felipe cancelou consulta médica da filha e motivo gera revolta

A influenciadora Virginia Fonseca causou polêmica nas redes sociais ao revelar que o marido, Zé Felipe, cancelou uma consulta ao ortopedista para a primogênita, Maria Alice, de 3 anos.

Em vídeos publicados no Instagram, a apresentadora do SBT revelou que levaria a filha ao especialista para investigar uma possível complicação no andar da pequena. Entretanto, Zé Felipe interveio e cancelou a consulta médica, sob a justificativa de que o pai, o cantor Leonardo, possui a mesma característica.

"Estava pronta para ir ao médico com a Maria Alice, mas o Zé cancelou. A gente iria levar ela ao ortopedista, porque ela anda igual ao Leo. Zé Felipe falou assim: 'Ela não vai, não. Ela vai andar assim'", disse Virginia.

No colo de Zé Felipe, a criança foi avisada: "Você não vai ao médico. Vai brincar", enfatizou o cantor. No vídeo, Virginia também pede para a filha desfilar com a intenção de mostrar o jeito como a pequena anda.

O momento em família viralizou nas redes sociais e gerou diversas críticas a Virginia e, principalmente, a Zé Felipe. "Que absurdo, deixar a menina crescer assim por pura vaidade e capricho do marido", destacou uma usuária do Instagram. "Infelizmente, quando ela crescer, vai ficar com tanta raiva por isso. Tadinha", acrescentou outra.

"Gosto muito da Virginia, porém tem hora que não dá, cara. É necessário um ortopedista, apenas ouvir uma opinião médica", criticou uma terceira fã. "Que vaidade tola é essa? Não tem nada a ver com parecer com o avô... Pelo amor de Deus, que ignorância", avaliou outra.

Veja o vídeo: