Instagram/@larissamanoela 15/10/2024 Larissa Manoela faz campanha de conscientização pelo Outubro Rosa





A atriz Larissa Manoela se juntou à campanha do Outubro Rosa , mês dedicado à prevenção do câncer de mama . Em suas redes sociais , a artista, de 23 anos, publicou fotos impactantes de um ensaio de topless, segurando um buquê de rosas, junto a uma mensagem poderosa sobre a importância do diagnóstico precoce.

"É Rosa. Olhe-se, toque-se, cuide-se! Mês de prevenção contra o câncer de mama. A maior prova de amor é cuidar de si, todos os dias!", escreveu.

Instagram/@larissamanoela 15/10/2024 Larissa Manoela faz campanha de conscientização pelo Outubro Rosa





Nos comentários da postagem, muitos fãs elogiaram e parabenizaram o gesto de Larissa Manoela. “Perfeita! Todos os meses, todos os dias!!!”, escreveu o ator André Luiz Frambach , marido da atriz. “É lindo ver como você apoia outras mulheres”, comentou uma página de fãs.

Larissa e André renovaram os votos de casamento, no dia 13 de outubro, durante o Rock in Rio. Ao som do rock 'n roll o casal, que formalizou a união em dezembro de 2023, passou na Capela Chilli Beans , no primeiro dia de festival, para um repeteco da cerimônia.



Instagram/@larissamanoela 15/10/2024 Larissa Manoela faz campanha de conscientização pelo Outubro Rosa









Acompanhe o iG Queer também nas redes sociais: Instagram , X (Twitter) e Facebook .





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp