Reprodução Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi

A modelo Amanda Kimberlly , que é mãe da filha caçula de Neymar, Helena , causou nas redes sociais nesta terça-feira (15) após ser acusada de criticar a influenciadora Bruna Biancardi , mãe de Mavie , fruto do relacionamento com o jogador.



Após a modelo abrir os comentários do seu Instagram, ele recebeu alguns comentários alfinetando a atual namorada do jogador. Uma seguidora escreve: "u teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena".

Outra disse: "A outra lá te odiando. Incomodada e insegura com a Amanda Kimberlly kkkkkkk Ela está competindo sozinha porque a mãe da Helena tá só no sossego".

Entretanto, internautas perceberam que os comentários estão sendo, supostamente, curtidos por Amanda.

Outro comentário que surgiu com a marca "Curtido pelo autor" dizia: "Perfeito! O calado vence. E vence bonito. A maioria das pessoas só enxergam o lado fofo que tentam mostrar. Mas algumas pessoas observam e enxergam a maldade disfarçada nas atitudes alheias. Só cego não vê o que a outra faz. O que Amanda está passando não é fácil. Mas um dia a roda gira e tudo muda. Nenhuma maldade dura pra sempre!"

