Reprodução Instagram Andréa Sorvetão e Lana Rhodes

Ex-paquita de Xuxa, Andréa Sorvetão resolveu abrir o jogo sobre uma polêmica com outra ex-paquita, Lana Rhodes, que trabalhou com Xuxa Meneghel nos anos 2000. Sorvetão não gostou das declarações de Lana, que afirmou que Andréa foi expulsa de um grupo no WhatsApp por um posicionamento político.



“Falaram da minha expulsão do grupo. Teve a paquita Lana Rhodes que falou aí num podcast que nem todas as paquitas estavam no grupo, que teve uma que foi tirada. Engraçado que essa menina não fez parte da história, mas fala com uma propriedade assim, né? Nem fez parte do grupo nem participou da história e vai falar na maior cara limpa”, criticou Sorvetão, em um vídeo publicado no YouTube.



O que Lana tinha dito?

Durante participação no “Barbacast”, em fevereiro de 2023, Rhodes contou que Sorvetão tinha sido expulsa de um grupo virtual. O motivo para a expulsão seria “falta de respeito” e divergências políticas.



“Não só política. Foi [uma questão] de posicionamento humano mesmo. Você pode votar em quem você quiser. Mas se você quer uma relação com pessoas humanistas, você precisa, minimamente, ou respeitar, ou ser. E aí começou a rolar uma falta de respeito. E a gente disse: 'Falta de respeito não rola. Se retire, por favor'. E ela foi convidada a se retirar”, revelou Lana no programa à época.





"O posicionamento que a Andréa e o marido se propuseram na época das eleições a mim foi agressivo. Me agrediu muito. Não concordo em nada. E não tenho mais interesse. Para mim, é muito fácil. Não estou aqui para julgar", acrescentou Rhodes. Sorvetão e o marido, Conrado, eram favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Assista o trecho da entrevista:





