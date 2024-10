Reprodução: Instagram Jackmaster

Jackmaster morreu, aos 38 anos, no último sábado (12) . De acordo com a família do DJ, que confirmou o ocorrido no perfil do artista no Instagram, a morte aconteceu 'tragicamente em Ibiza' depois de um ferimento acidental na região da cabeça.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento prematuro de Jack Revill, conhecido por muitos como Jackmaster. Jack morreu tragicamente em Ibiza na manhã de 12 de outubro, após complicações decorrentes de um ferimento acidental na cabeça", diz a declaração.

"Sua família — Kate, Sean e Johnny — está completamente desolada. Embora profundamente tocada pelo apoio maciço de amigos, colegas e fãs, a família gentilmente pede privacidade enquanto eles superar essa imensa dor por causa desta perda devastadora", lamentam os parentes.

Ao longo do comunicado, os entes-queridos do artista reconhecem a 'paixão de Jack pela música', destacando o trabalho do DJ nas canções que ele produzia. Após o anúncio, celebridades lamentaram a morte de Jackmaster. "Você viverá para sempre", escreveu Diplo.

"Estou sinceramente com o coração partido e sempre vou valorizar os momentos que tivemos apenas rindo de coisas bobas. Ainda estou processando isso, te amo sempre! Descanse em paz", se emocionou o DJ Kerri Chandler.

"Descanse em paz, Jack! Você sempre tinha uma palavra gentil, um sorriso e uma melodia fresquinha. Você fará falta", acrescentou Lee Foss. "Descanse em paz, lenda. Você nunca será esquecido", comentou Max Dean.

