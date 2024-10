Reprodução: Instagram Simão Wolf em ligação com a mãe

O músico Simão Wolf viralizou , no último sábado (12), ao postar um vídeo do momento em que recebeu uma ligação da mãe durante o show que fazia . Marlice conversou com o filho pela viva-voz e fez um pedido para ele.

Tudo começou quando um membro da produção levou o celular até o astro musical. "Oi filho! Eu queria pedir [um favor. Onde você tá?", questionou Marlice. "Agora, no momento, eu tô no meio de um show", respondeu ele com bum humor.

"Eu queria que você, a Duda [esposa do artista] e as crianças viessem aqui para comer uma cuca com chocolate", disse ela. "Eu prometo que amanhã cedo eu vou. Pode ser?", perguntou ele. "Pode", concordou a matriarca.

Os fãs do cantor se derreteram com a interação. Após isso, Sima Wolf fez um discurso sobre a importância da mãe em sua vida. "A mãe é a entidade mais importante de uma família", iniciou.

"Não importa o que você está fazendo: nunca deixe de atender a sua mãe", afirmou o músico. Ao final do vídeo, ele ainda mostrou a ida com os filhos e a esposa à casa de marlice para comer a cuca com chocolate.

Assista o momento na íntegra:













