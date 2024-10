Reprodução: Instagram Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa utlizou as redes sociais para se declarar ao noivo, Abdul Fares . Na última quinta-feira (10), a atriz comemorou o aniversário do bilionário com uma recordação de momentos dos dois juntos.

"Feliz aniversário, meu amor", escreveu ela em inglês na legenda de uma das postagens. Em um dos cliques, a protagonista de "Totalmente Demais" aparece com um vestido ruosa luxuoso ao lado de Fares, que usa um terno preto.

Abdul Fares e Marina Ruy Barbosa começaram a se relacionar em meados de 2023. No mesmo ano, em outubro, eles anunciaram o noivado. No mês de junho de 2024, a ruiva explicou como começou a relação. "Amigos em comum apresentaram e falaram que a gente tinha que se conhecer”, disse ela em entrevista ao Portal Leo Dias.

A artista possui diversos trabalhos nas novelas da TV Globo . A obra "Império", protagonizada por Alexandre Nero, é um dos destaques da carreira da jovem. Além disso, ela também foi protagonista das novelas "O Sétimo Guardião" e "Deus Salve o Rei".

