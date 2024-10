Reprodução/TV Globo Elenco completo do BBB 24

A Globo divulgou nesta quarta-feira (9) algumas novidades sobre a próxima edição do " Big Bother Brasil" , que acontece em 2025. A nova edição não contará com a presença do diretor Boninho , sendo dirigida por Rodrigo Dourado .



Segundo a emissora, o BBB25 será uma edição comemorativa dos 60 anos da TV Globo. Eles reforçaram uma informação que já haviam dado anteriormente: a edição será competida em duplas .

"Pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, casais. Laços fortes, construídos antes do confinamento, que serão colocados à prova aos olhos de milhões de espectadores", afirma a emissora.

Muito especulado pela web, o mistério acabou: a edição contará com Pipocas e Camarotes, como tem sido desde 2020. Ambos os grupos deverão levar alguém importante em sua vida para formar uma dupla.

Além disso, a Globo confirmou que o reality contará com uma edição de 100 dias.

Edição comemorativa

A próxima edição casará com os 60 anos da TV Globo, que acontece no ano que vem. Com isso, a produção de design do reality optou por transformar a casa em uma "fábrica de sonhos", com uma decoração inspirada nas histórias que a emissora contou nas últimas décadas.

Com isso, a emissora garantiu que diversas dinâmicas vistas nas edições anteriores voltam, como 'Big Fone', 'Monstro', 'Poder Curinga' e 'Perde e Ganha'.

