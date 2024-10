Reprodução: Instagram Banda, que se formou nos anos 70,virá ao Brasil

O grupo " The Pretenders " está confirmado como uma das atrações do C6 Fest 2025 . A informação foi confirmada nesta quinta-feira (10), em comunicado oficial do festival, que terá sede no Parque Ibirapuera e acontecerá entre os dias 22 a 25 de maio .

A banda anglo-americana já possui mais de 40 anos de estrada e irá apresentar seus principais hits, como " Back on the Chain Gang ", " Don't Get me Wrong ", " I'll Stand by You " e " Brass in Pocke t".

Chrissie Hynde, vocalista da banda Foto: Divulgacao

Além da formação liderada por por Chrissie Hynde, o duo eletrônico Air também foi confirmado no line-up do festiva l. Em edições anteriores, nomes internacionais como Black Pumas e Jon Batiste já passaram pelo palco do C6 Fest.

O brasileiro Caetano Veloso também configurou como uma das atrações, em 2023. Samara Joy , artista que possui influências do jazz, e Daniel Ceasar , cantor de R&B, são dois dos musicistas internacionais que já vieram ao Brasil para cantar no evento.

Grupo surgiu em 1978

Uma das bandas de rock mais influentes ao redor do mundo, The Pretenders foi criado em 1978 e, desde então, possui mais de 40 anos de carreira. Dos integrantes originais, apenas a vocalista Chrissie Hynde permaneceu. Ela continuou o legado punk e new have que foi formulado pelo grupo no período de sua ascensão.

