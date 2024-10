REPRODUÇÃO / GLOBO Raquel Krahenbuhl está fazendo a cobertura do da passagem do furacão Milton nos Estados Unidos

A jornalista da Globo Raquel Krahenbuhl está na Flórida, nos Estados Unidos, para fazer a cobertura da passagem do Furacão Milton pela região. Entretanto, uma coisa chamou atenção dos internautas: um vídeo em que a repórter encara a ventania e é quase arrastada pela força do vento durante a tempestade.



Durante uma entrada ao vivo no Bom Dia Brasil , Raquel mostra a força que os ventos chegavam, mesmo antes da tempestade passar pela região. A velocidade da ventania é tamanha que a repórter acaba sendo interrompida para manter o equilíbrio. Veja o vídeo:

Bem tranquila a Revolução Solar da aniversariante Repórter Raquel Krahenbuhl @Rkrahenbuhl nos dentes do furacão Milton.



Mas tenho dúvidas se ela escolheria outro lugar pra passar em nome do jornalismo. Parabéns múltiplos a ela

👏 👏👏👏 pic.twitter.com/rJExJPM4LT — Guilherme Salviano (@guisalviano) October 10, 2024





Após a cobertura ir ao ar na TV, a web logo ficou impressionada com a disposição da jornalista e coragem de estar no local na época do furacão.

Uma pessoa comentou: "Ela está dando a vida pela Globo”. Outra afirmou: "O povo achando que ela está fazendo pela empresa, mas é a chance da vida dela. Está fazendo isso por ela, pelo nome dela que será elevado depois disso tudo”.

