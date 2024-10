Instagram/@virginia 09/10/2024 Virginia considera remover silicone devido a dores de cabeça





Virginia Fonseca informou aos seus seguidores nesta quarta-feira (10) que está considerando a retirada do silicone nos seios, devido a intensas dores de cabeça e tensão no corpo. Para lidar com esses sintomas, ela teve que recorrer a relaxantes musculares para conseguir relaxar e dormir.

Em suas redes sociais , a influenciadora pediu dicas aos seguidores para aliviar a dor de cabeça. Um dos seguidores sugeriu que ela considerasse a retirada das próteses de silicone nos seios.

"Então, o Zé [Felipe] falou disso comigo. Vou atrás para ver sobre", comentou.

Em 2018 , Virginia colocou 300 ml na mama esquerda e 250 ml na direita. Em outro story, ela compartilhou que se sente bastante travada. Durante o dia, enfrenta leves dores, mas à noite o desconforto se intensifica.

Em seu relato, a influenciadora mostrou como seus ombros ficam tensos quando a pressão aumenta. "Direto me pego assim, não consigo relaxar. Até na hora de dormir", comentou.

Ela também lembrou que, no parto de Maria Flor , precisou de um relaxante muscular potente que a deixou dopada por 12 horas, algo que não quer repetir. "Isso faz minha cabeça doer o dia todo", revelou.





