O cantor de rap Delacruz lançou nesta semana o seu mais novo álbum "Vinho" , que conta com a participação de diversos nomes influentes da música brasileira, como IZA, MC Cabelinho e Gaab. Uma das músicas que está no disco é a regravação de "Perdendo o Juízo" , música da cantora Flora Matos . Entretanto, a artista parece que não gostou muito de ter sua música reagravada.

Em um áudio vazado do WhatsApp, a artista afirma: "Me segue no Instagram, sabe?! Eu já dei abertura para ele dialogar comigo. Por que as pessoas gravam música minha sem pedir autorização?"

Ela continua: "O quê que custa o cara chegar e me mandar uma mensagem falando: 'Oh, tava pensando em gravar uma música sua. Será que tem condição e pá? Tranquilo para você?'"

No áudio, ela pede para que uma pessoa ligue e questione o artista do porquê ele teria, supostamente, gravado a música da artista sem autorização. Ela ainda afirma que, para que o projeto de Delacruz continue no ar, "100% de todos os royalties" deveriam ir para sua conta, com tudo sendo creditado a ela. "Caso contrário, eu vou derrubar".

Pronunciamento de Delacruz

Nas redes sociais, o artista comentou o caso. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, ele diz: 'Família, com todo respeito, eu não gosto de bagulho de internet. Em relação à música 'Perdendo o Juízo'. Pedimos autorização. A autorização da editora nos foi dada. Agora, eu não sei o que está acontecendo porque vi a mensagem agora da Flora Matos e parece que ela não tinha conhecimento, tá ligado? Agora eu não sei se tem um problema entra a editora e ela ou se eu cai na editora errada, mas enfim, a autorização a gente tem. E se ela quisesse que a música não fosse lançada, ela que não autorizasse!"

Ele continua: "Po, uma situação muito chata. Eu sou fã do trabalho da Flora há muito tempo. Inclusive tem vídeo meu tocando a música dela. Sempre foi um desejo reagravar essa música. Existe uma questão moral que ela até menciona, que eu poderia ter mandado uma mensagem para ela pela internet e pá. Mas porra mano, eu, no meio do trâmite ali fui nas questões legais diretamente, porque essa é uma opção. E foi dada a autorização. Na minha cabeça ela tinha autorizado, eu preciso só entender isso!".

