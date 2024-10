Reprodução/Instagram Gusttavo Lima





Nesta quarta-feira (9), Gusttavo Lima falou sobre o fato dele ter sido indiciado na Operação Integration por suspeitas de lavagem de dinheiro e envolvimento em jogos ilegais de apostas esportivas.





O sertanejo comentou que enviou toda a documentação para Justiça e que não tem nada a temer durante bate-papo no canal de Youtube, Migalhas.

“Essa documentação foi enviada para o juiz, né? Lá para a Justiça de Pernambuco. Estou disputando, disponibilizando agora para todos os meus fãs terem acesso à documentação, a todos os contratos, a todas as notas fiscais, a tudo que envolve. E que querem fazer essa ligação com o Gusttavo, com esse tipo de coisas que eu nunca imaginei na minha vida, lavagem de dinheiro? Eu nem sei como se lava dinheiro, porque minha vida inteira foi dedicada a fazer a coisa certa”, declarou.

Primeiro show



No dia 27 de setembro, Gusttavo Lima subiu ao palco em Marabá, no Pará. Essa é a primeira apresentação do artista após a sua prisão ser decretada, e pouco tempo depois revogada, na Operação Integration, que envolve uma suposta lavagem de dinheiro em plataforma de jogos de azar.

O cantor não concedeu em entrevistas, e de acordo com informações da Folha de São Paulo, ele redobrou a segurança e só permitiu a filmagem e fotos de sua equipe técnica.

Conversa com o público



Assim que pisou no palco, o sertanejo foi ovacionado pelo público que o esperava. O cantor falou com o público, agradeceu o carinho e falou um pouco sobre o momento de sua vida.

"Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar", disse.