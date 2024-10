Reprodução/Instagram Gkay detona internauta após crítica ao corpo e magreza

Um dos eventos mais esperados no ano pelas celebridades brasileiras é a tradicional Farofa da Gkay , que visa comemorar o aniversário da influenciadora Géssica Kayane . Entretanto, a edição de 2024 contará com uma novidade: após muitos pedidos, ela será aberta ao público por um "simbólico" valor.



O perfil oficial do evento anunciou a abertura da pré-venda dos ingressos na última quarta-feira (9), com o convite custando R$ 1.500. O valor, no entanto, não chocou os fãs, que esgotaram em poucas horas.

Nos primeiros anos da festa, ela era reservada apenas para os convidados da anfitriã. Em 2023, a festa aconteceu no Marina Park, com a influencer reservando todas as suítes e áreas do hotel de luxo para a festa.

Até o momento, não foi divulgado onde acontecerá a festa, sabendo apenas que será em Fortaleza, entre os dias 3 e 5 de dezembro.

