O cantor Kauan compartilhou em suas redes sociais , na noite desta quarta-feira (9), o susto que viveu ao retornar ao Brasil. Ele relatou ter sofrido uma crise de pânico durante o voo devido à passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos .

"Estamos aqui em Atlanta, prontos para decolar, e já avisaram que, até atravessarmos o furacão, ninguém pode tirar o cinto ou se levantar. Ou seja, previsão de turbulência. Estou tendo uma crise de pânico e medo. Quero voltar para casa e ver meus filhos", escreveu.

Kauan estava nos EUA com sua esposa, Sarah Biancolini, e aguardava o voo de retorno em Atlanta, no estado da Geórgia , que faz divisa com a Flórida.

Na manhã desta quinta-feira (10), o sertanejo voltou às redes para tranquilizar os fãs e celebrar a chegada em casa: "Cheguei ao melhor lugar do mundo".





Passagem do furacão Milton

Autoridades estadunidenses informaram , na manhã desta quinta-feira (10), que ao menos 10 pessoas morreram durante a passagem do furacão Milton na Flórida, considerado um dos fenômenos mais perigosos dos últimos tempos. O furacão tocou o solo do estado por volta das 20h30 (horário local) nesta quarta-feira (9), conforme informações do NHC (Centro Nacional de Furacões).

O furacão Milton chegou à Flórida com ventos máximos de 193 km/h, conforme relatórios da agência. A Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida alertou os moradores para continuarem se abrigando e vigilantes. Centros de evacuação em Sarasota estão superlotados, abrigando quase 10 mil pessoas e 1.700 animais de estimação, o maior número já registrado durante uma evacuação na cidade de 57 mil habitantes.

