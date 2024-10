Reprodução Andressa Urach





Andressa Urach está desabafando sobre atitudes duvidosas de alguns religiosos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Andressa criticou os pastores homofóbicos que ficam disseminando o ódio contra pessoas da comunidade LGBTQIAPN+.

De acordo com a estrela, esse foi um dos principais motivos pelo qual ela se afastou da religião.





“Vou confessar uma coisa para vocês: uma das coisas que me fez sair das igrejas é ficar ouvindo o que muitos pastores pregam, que 'os gays vão para o inferno'”, disse ela. “Vocês não deveriam falar uma coisa dessas, porque se tu entende a graça de Jesus, você sabe que ela veio para todos e todos nós somos pecadores”.

“O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quem fez os gays foi Deus e Deus não faz nada errado. Você está lendo a Bíblia errado”, continuou. “Para de julgar o próximo, cuida dos teus pecados em oculto, e deixa as pessoas livres, porque elas são livres”.

Críticas

Andressa também aproveitou para criticar pessoas homofóbicas, lembrando que falar mal dos outros também é pecado. Além disso, a modelo, que comemorou o faturamento de R$ 5 milhões na plataforma adulta Privacy recentemente, afirmou que Deus a honrou através do conteúdo +18.

“E tu não peca no pensamento, na tua língua fofoqueira, na tua língua acusadora? Tira o cisco do teu olho, meu irmão e minha irmã”, apontou. “Deus está me honrando sabe como? No conteúdo adulto. E sabe por quê? Porque um dia, meu amor, eu serei pastora".